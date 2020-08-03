يوسفي: هذه هي الفئات المعنية باستعمال اللقاح ضد فيروس كورونا

كشف محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، أن اللقاح ضد فيروس كورونا هو ليس علاج بل وقاية من الفيروس.

وأضاف يوسفي خلال استضافته في بلاطو تلفزيون “النهار” أن أحسن وسيلة لتفادي الفيروس هي الوقاية، لأن اللقاح يعطي امكانية للجسم لاكتساب المناعة ولا وجود لأي خطورة على الجسم.

وكشف ذات المتحدث، أن الجزائر ستقتني اللقاح بمجرد توفره مهما كان الثمن وهي مبرمجة من الدل الاوائل لاقتنائه، مضيفا أن اللقاح سيتلقاه غير المصابين بالفيروس لاكتساب المناعة، وليس المصاب، كما سيتلقى اللقاح الأسلاك الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، أعوان الحماية المدنية وكل شخص هو متواجد في الصف الاول لمواجهة الفيروس.

وشدد يوسفي في ذات السياق، على أن الاستثمارات في اللقاح اصبح ضرورة قصوى ومهمة لمجابهة الوباء.