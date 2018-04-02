يوسفي: يجب التوجه نحو التصنيع الحقيقي للسيارات وليس التركيب فقط

قال وزير الصناعة والمناجم،يوسف يوسفي، اليوم الاثنين،إنه سيتم تقديم مساعدات من قبل الحكومة للمستثمرين الراغبين في تصنيع أجزاء السيارات .

يوسفي و خلال الزيارة الميدانية التي قادته الى ولاية برج بوعريريج اليوم، قال “من لديه إمكانية تصنيع اجزاء السيارات و المناولة يتفضل وسنساعده”.

معتبرا أن الصناعة السيارات الحقيقية هي صناعة أجزاء و مكونات السيارات.

مضيفا أن الجزائر لن تبقى نستورد السيارات فقط، بل يجب أن نشرع في الصناعة الحقيقية.

حيث نبدأ بالتركيب لمدة قصيرة ثم نمر إلى التصنيع درجة بدرجة.

و بخصوص أسعار السيارات ، قال الوزير أنه لابد أن تكون هناك شفافية تامة و كاملة لحماية الصناعة وصانعي السيارات بإبعاد الشك عنهم،

مع ضرور حماية المواطن أيضا، مؤكدا أن مصالحه ستطلب قائمة اسعار السيارات،

مؤكدا أنها يجب أن تكون هناك شفافية تامة في سلسلة الأسعار والتكاليف وستتم دراستها درجة بدرجة.