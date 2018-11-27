يوسفي يدعو للإستفادة من تجربة المؤسسات التشيكية في المجالات الصناعية

عبر وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن رغبة الجزائر في الاستفادة من تجربة المؤسسات التشيكية في مختلف المجالات الصناعية.

وخلال استقباله، اليوم الثلاثاء، لسفيرة التشيك بالجزائر، لينكا بوكورنا، تطرق الطرفان، إلى علاقات التعاون في المجال الصناعي وسبل تعزيزها.

وفي هذا الاطار، عبر الوزير عن رغبة الجزائر في الإستفادة من تجربة المؤسسات التشيكية في مختلف المجالات الصناعية.

من خلال تطوير مشاريع في فروع صناعة أجزاء السيارات، الالكترونيك، الكمياء الصيدلة وصناعة الزجاج.

ومن جانبها، أشارت بوكورنا إلى الإهتمام الذي يوليه بلدها إلى السوق الجزائرية، لما تتوفر عليه من إمكانيات صناعية.