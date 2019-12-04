يوسفي يرد على التهم الموجهة إليه من قبل القاضي

يرد في هذه الأثناء، وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، على التهم الموجهة إليه من طرف القاضي، والمتابع جنحة منح امتيازات، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

14:49 القاضي: منحتم امتيازات غير مبررة

14:49 يوسفي: هل يمكنني اعطاؤك نظرة عن القطاع؟

14:49 القاضي: لا

14:50 يوسفي: تغيير النظام الداخلي لعمل اللجان صعب، لم أغير أي شخص في لجان الاستثمار.

14:51 القاضي: كان يمكنك الاطلاع على الاجراءات هل هي قانونية أم لا خاصة نظام اس كادي و سي كادي؟

14:51 يوسفي: لم اطلع

14:51 القاضي: بخصوص قائمة اويحيى 5+5 هل اطلعت عليه؟

14:52 يوسفي: درست ملف عشايبو وأعطيته الموافقة، ولم أوقع أي شيء لعرباوي

14:54 القاضي: تمديد آجال مطابقة مصانع التركيب لمدة سنة، هل تعتبره قانوني؟

14:55 يوسفي: هدفي كان الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، لما جائتني مراسلة من أويحيى طبقتها، أنا لست رجل قانوني.

14:55 القاضي: كان يمكنك الاستعانة بالمستشارين؟

14:55 يوسفئ: اللجنة هي من تدرسه، وأنا أوقع فقط.

14:56 القاضي: ماذا فعلت عندما جاءتك القائمة الأولى.

14:57 يوسفي: رفضنا عددا من الملفات لأنه فيها تحفظات

14:58 القاضي: من هو مجوبي؟، يسأل الأمينة العامة السابقة لوزارة الصناعة، لماذا تمت تنحيتك من مهامك؟

14:58: خلوفي ربيعة : الوزير قال لي غادري منصبك.

14:58 القاضي: ما هو السبب؟

14:59 الأمينة العامة السابقة: الوزير قالي لي لا أستطيع اخبارك، من خلفني كان زميلي، و كان إطارا بوزارة الصناعة.

14:59 القاضي: هل مرت عليك ملفات؟

15:00 الأمينة العامة السابقة: لم أدرس أي ملف خاص بالسيارات.

15:02 يوسفي: مجوبي خير الدين كان إطارا بوزارة الصناعة

15:02 القاضي : قائمة اويحيى 5+ 5 على أي اساس تم اختيارها؟

15:02 يوسفي : لا أدري

15:03 القاضي: يعني يسمح بالاستثمار لهؤلاء فقط؟

15:03 يوسفي: أرسلنا ملفات اخرى وصلت القائمة إلى ،70 وأرسلناها للوزير الأول.

15:03 القاضي: قمت بزيارة ميدانية لمصنع معزوز، هل المصنع تم بناؤه وفق دفتر شروط بوشوارب؟

15:04 يوسفي: في جوان 2018 لما دشنت المصنع، كان دخل حيز الخدمة وبدأ ينتج، ولا أدري لماذا وضعوه في نقاط الزيارة.

15:04 القاضي: منحت 14 مقرر تقني لمعزوز

15:05 يوسفي: من حقه، أنا وزير الصناعة، أحل مشاكل المستثمرين.

15:06 القاضي: بخصوص عرباوي حسان، من بين العلامات التي صنعها، لديه بيكانتو سيراتو كارانز، هذه كان مفروض تأتي بعد توسعة النشاط؟

15:06 يوسفي: مجلس الاستثمار لا يوافق على أنواع السيارات، وإنما يوافق على كمية الانتاج.

15:07 يوسفي: لما امضيت المقررات لم اشاهد الملف، المقررات ارسلناها لوزارة المالية ولم تعارض ذلك.

15:09 القاضي: بخصوص تركيب الشاحنات ايفال، تم الموافقة عليه بدون زيارة المصنع

15:10 يوسفي: أعرف المصنع، زرته ويقع ببومرداس.

15:10 القاضي: ليس هناك أي محضر للزيارة وتحقيقات مفتشية المالية اثبتت ذلك

15:11 القاضي: عدم وجود تجربة، عدم وجود شريك اجنبي كلف خسائر بـ 110 مليار سنتيم

15:12 يوسفي: مصانع التركيب كانت لها فائدة، لأن اليد العاملة جزائرية، السيارات تذهب للسوق الجزائرية، والسيارات كانت تكلف الخزينة اقل من السيارات المستوردة.

15:13 يوسفي: في 2018 في قانون المالية، أدرجنا نصوص لإدماج الشركات المناولة بخصوص الامتيازات، اندي هي من تدرس ذلك.

15:13 القاضي: الامتياز يمنح للشخص الذي تتوفر فيه الشروط.

15:13 يوسفي: منحنهاها حسب القانون، ومنحنا للمؤسسات وليس للأشخاص

15:15 وكيل الجمهورية: فيما يخص معزوز، أنتم من وافقتم على تمديد آجال المطابقة، وهو المقترح الذي اعتمد عليه أويحيى، في تعليمته بالتمديد.

يوسفي: لست أنا من منحته تمديد الاعتماد.

15:17 الوكيل: هذا الاجراء لابد أن يمر عبر القانون

15:17 يوسفي: هدفي كان المحافظة على الاستثمار.

15:17 الوكيل: تجاوزت القانون، ولم تم حصول تمييز بين الاشخاص؟ كل هذه الشركات استفادت من امتيازات وملفاتها ناقصة و تم خرق القانون فيها

15:18 الوكيل: اين مسؤوليتك يا وزير، ما بني على باطل فهو باطل، اذن الدفتر غير قانوني، فكل شيء غير قانوني

15:19 يوسفي: دفتر الشروط كان قانونيا.

15:19 الوكيل: بناء على تصريحاتك، قلت إن الهدف من الاستثمار، تخفيض الأسعار، هل انخفضت الأسعار؟

15:27 يوسفي: ملف امين اوتو لاينطبق على دفتر الشروط لكننا عالجنا ملفه، و حولناه مجلس الاستثمار للفصل فيه.