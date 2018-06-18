يوسفي يستعرض مع السفير الألماني العلاقات الثنائية بين البلدين  

استقبل، اليوم الإثنين، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، السفير الألماني لدى الجزائر “مايكل زينر” الذي أجرى له زيارة وداع بعد انتهاء مهامه في الجزائر.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان العلاقات القائمة بين البلدين وجوانب التعاون، لا سيما في المجال الصناعي.

وفي هذا السياق، قال الوزير، إن العلاقات بين الجزائر وألمانيا قديمة وتغطي عدة مجالات صناعية، مؤكدا أن عدد الشركات الألمانية الموجودة في الجزائر يعكس كثافة التعاون بين البلدين.

وأضاف يوسف يوسفي، أن مجالات التعاون بين الشركات في كلا البلدين واسعة جدا ، وحتى الجزائر يمكن أن توفر منصة للشركات الألمانية للسوق الأفريقية.

من جانبه، رحب الدبلوماسي الألماني بالتعاون الوثيق بين الجزائر وبلاده مشيرا إلى أنّ الشركات الألمانية موجودة بقوة في الجزائر من خلال مشاريع مشجعة جدا مثل “فولكسفاغن”، “مرسيدس بنز” و”سيمنز”.