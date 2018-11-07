يوسفي يشارك في ملتقى اقتصادي جزائري-ياباني بطوكيو

شارك وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الأربعاء بطوكيو رفقة مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى، في ملتقى اقتصادي جزائري-ياباني.

وحسب ما أورده بيان للوزارة، فقد حضر الملتقى أزيد من مائة مؤسسة يابانية وحوالي 30 متعامل اقتصادي جزائري.

وعلى هامش هذا اللقاء، تحادث الوزير مع كنجي يامادا، نائب وزير البرلمان لدى وزير الشؤون الخارجية الياباني.

وكذا هيروفومي تاكينامي، نائب وزير لدى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وقد تمحورت المحادثات بين المسؤولين حول سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والمناجم.

كما تحادث الوزير مع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتجارة الخارجية.

وتمحورت المحادثات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الهيئة في تحسيس ومرافقة المؤسسات اليابانية الراغبة في الاستثمار في الجزائر.

وفي الأخير، استقبل الوزير مسؤولين عن مصنعي سيارات “سوزوكي” و “نيسان”.