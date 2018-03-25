يوسفي يُجري تغييرات على مستوى المديرين العامين

قام وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي اليوم الأحد، بتعيين مديرين عامين جديدين بالوزارة.

وحسب مصادر “النهار أون لاين” يتعلق الأمر بحسيبة مقراوي التي تم تعيينها مديرة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومصطفى عبد الكريم الذي عين على رأس المديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي.

للإشارة، حسيبة مقراوي كانت تشغل منصب مديرة عامة للتطوير التكنولوجي.

أما مصطفى عبد الكريم كان مستشارا بديوان الوزير، ومتابع لملف تجميع وتركيب السيارات ” CKD وSKD”على مستوى ديوان الوزير.

و حسب نفس المصدر تأتي هذه التغييرات على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، بعد تلك التي مست المجمعات الصناعية العمومية.

قصد إعطاء ديناميكية جديدة لقطاع الصناعة الذي يعوَّل عليه لتنويع الاقتصاد الوطني.