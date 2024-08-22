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قناة النهار

يوسف أوشيش : “سنخلق 4 مدن ذكية”

بقلم قناة النهار
يوسف أوشيش : “سنخلق 4 مدن ذكية”
انتخابات
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يوسف أوشيش : “سنخلق 4 مدن ذكية”

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