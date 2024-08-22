قناة النهار يوسف أوشيش : “سنخلق 4 مدن ذكية” بقلم قناة النهار نشر في 22 أوت 2024 - 12:34 انتخابات شارك غرِّد أرسل 87 0 يوسف أوشيش : “سنخلق 4 مدن ذكية” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Z4slr اقرأ أيضا مشاهد صادمة للأسـ.ـلحة التي تم حجزها بميناء بجاية قناة النهار 14 أوت صريح جدا /" لو عاد بك الزمن إلى الوراء ".. ماذا سيغير الجزائري في حياته؟؟ قناة النهار 02 أوت رئيس الجمهورية يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا قناة النهار 06 أوت شاهد وصول الأبطال إيمان خليف..كيليا نمور و جمال سجاتي إلى أرض الوطن قناة النهار 12 أوت عمار سنيقري : "محال ندير كبس كبس على الجال دراهم" قناة النهار 11 أوت لمين عصماني : " الشعب راهو مدرك ولايمكن إستغبائه" قناة النهار 21 أوت مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بسطيف قناة النهار 17 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : الجيش الوطني الشعبي يوجه رسالة للشعب الجزائري .. إنتخبوا والباقي علينا قناة النهار 11 أوت عبد المجيد تبون: لن نتخلى عن فلسطين وجاهزون لنقل مئات الأطباء إلى غزة وبناء 3 مستشفيات خلال 20 يوما قناة النهار 18 أوت شوفو حكايتي: قصة شخص عائد من الموت .. كافح مرض السرطان مرتين قناة النهار 11 أوت