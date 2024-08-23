قناة النهار يوسف أوشيش: نلتزم بمحاربة السوق الموازية التي تعتبر مكبحاً لتطور الاقتصاد الوطني بقلم النهار أونلاين نشر في 23 أوت 2024 - 22:18 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rQa4z اقرأ أيضا بن قرينة: الرئيس تبون يطلب مني رأي الشارع .. وفي كل مرة نتحقق من عدم كفاءة وزراء أو سوء تسييرهم قناة النهار 21 أوت رئاسيات 2024: مواقع التواصل الاجتماعي.. فضاء آخر لتنشيط الحملة الانتخابية قناة النهار 23 أوت أخدم و عول : شاهدو قصة إسماعيل الذي تخلى على شهرية خيالية وهكذا كانت المفجأة قناة النهار 21 أوت عبد المجيد تبون: لن نتخلى عن فلسطين وجاهزون لنقل مئات الأطباء إلى غزة وبناء 3 مستشفيات خلال 20 يوما قناة النهار 18 أوت رئاسيات 2024 : مواطنون يتابعون الحملة الإنتخابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 18 أوت يوسف أوشيش: نهدف إلى الفصل بين السلطات ونؤسس لعدالة مستقلة أين القاضي لا يعين من طرف السلطة قناة النهار 23 أوت صريح جدا/ مواطن : " راني موجّد صبعي للإنتخابات وعندي 3 بطاقات إنتخاب !!" قناة النهار 15 أوت يوسف أوشيش : سنتكفل بالشباب ضحايا منظمة أونساج قناة النهار 20 أوت سياسة : كل محاولات التشويش إصطدمت بعزم الجزائريين على إنجاح الإستحقاق الرئاسي قناة النهار 18 أوت عمار سنيقري : "محال ندير كبس كبس على الجال دراهم" قناة النهار 11 أوت