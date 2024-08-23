قناة النهار يوسف أوشيش: نهدف إلى الفصل بين السلطات ونؤسس لعدالة مستقلة أين القاضي لا يعين من طرف السلطة بقلم النهار أونلاين نشر في 23 أوت 2024 - 22:19 شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LVHOJ اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يتلقى خبر فوز كيليا نمور بالميدالية الذهبية قناة النهار 04 أوت رئاسيات 2024 : في أولى أيام الحملة الإنتخابية .. المترشحون ملتزمون بخطاب هادىء وأخلاقي قناة النهار 19 أوت بوطبيق من عنابة يوجه رسالة للشباب.. 4 سنين للإصلاحات ما تكفيش وإنجازات تبون تتكلم عليه قناة النهار 21 أوت مصطفى بيراف يقصف بالثقيل : إيمان خليف بنت جزائرية فحلة..والقضية راح تروح للعدالة الدولية قناة النهار 06 أوت بن قرينة يرافق الصحفيين في الحافلات المخصصة لهم قناة النهار 22 أوت صريح جدا/ مواطن : " راني موجّد صبعي للإنتخابات وعندي 3 بطاقات إنتخاب !!" قناة النهار 15 أوت غليزان : الناقلون والمواطنون بالجهة الشرقية للولاية يطالبون بمحطة جديدة للمسافرين قناة النهار 03 أوت مشاهد صادمة للأسـ.ـلحة التي تم حجزها بميناء بجاية قناة النهار 14 أوت سياسة : كل محاولات التشويش إصطدمت بعزم الجزائريين على إنجاح الإستحقاق الرئاسي قناة النهار 18 أوت صريح جدا : تدخل الأم في إختيار زوجة لابنها..نعمة أم نقمة عند الجزائريين ! قناة النهار 17 أوت