يوسف الشاهد: 2 مليون و400 ألف جزائري زار تونس هذه السنة

كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن عدد الجزائريين اللذن زارو تونس هذه السنة يفوق 2 مليون و400 الف سائح.

وشدد الشاهد على حسن استقبال الجزائريين، خلال زيارته صباح اليوم المعبرين الحدوديين ملولة وببوش بين الجزائر وتونس.

وقال الشاهد أن هناك أطراف شنت حملة للتأثير على تدفق الجزائريين على تونس لكن الحملة فشلت.

و ذَكر الشاهد بالحملة التي قام بها الجزائريون سنة 2015 بعدما ضرب الإرهاب تونس، وكيف كان تضامن الجزائريين مع تونس.

وأكد الوزير التونسي أن تونس مفتوحة للجزائريين وأن علاقات تونس والجزائر علاقات أخوية.

وإلتقى الشاهد خلال زيارته للمعبر الحدودي بالعديد من الجزائريين وتبادل معهم أطارف الحديث، مرحبا بهم وبكل الجزائريين.