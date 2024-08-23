قناة النهار يوسف اوشيش :” سأعيد تقييم العلاقات مع فرنسا” بقلم قناة النهار نشر في 23 أوت 2024 - 12:53 رئاسيات شارك غرِّد أرسل 30 0 يوسف اوشيش :” سأعيد تقييم العلاقات مع فرنسا” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Edvhr اقرأ أيضا صريح جدا : وقتاش تتزوج..أكثر سؤال يحرج الشباب الجزائري ! قناة النهار 19 أوت عمار سنيقري: "عندك سبونسور نتا هو المعلم" قناة النهار 11 أوت عبد المجيد تبون: لن نتخلى عن فلسطين وجاهزون لنقل مئات الأطباء إلى غزة وبناء 3 مستشفيات خلال 20 يوما قناة النهار 18 أوت صريح جدا : السياحة العلاجية والحموية في الجلفة..إمكانيات هائلة تنتظر التطوير قناة النهار 12 أوت أخصائية تغذية : السكر مع الصبح..أكثر حاجة تهلك بيها الجسم تاعك قناة النهار 14 أوت كلمة المترشح الحر عبد المجيد تبون لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 بولاية قسنطينة قناة النهار 18 أوت بن قرينة: المساس بعبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية مثل المساس بأحد أفراد عائلتي قناة النهار 21 أوت وزير التربية: " تعميم التعليم التحضيري.. ومناصب خريجي المدارس العليا مضمونة" قناة النهار 08 أوت جزائريون: نوابغ جزائريون يبدعون في عالم الروبوت و البرمجة قناة النهار 12 أوت رئاسيات 2024 : في أولى أيام الحملة الإنتخابية .. المترشحون ملتزمون بخطاب هادىء وأخلاقي قناة النهار 19 أوت