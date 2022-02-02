يوسف بلايلي.. لهذا السبب قررت العودة إلى أوروبا

نشط الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أول ندوة صحفية له بألوان ناديه الجديد بريست الفرنسي، أين تحدث عن عودته إلى أوروبا

وصرح بلايلي، خلال هذه الندوة الصحفية: “قررت العودة إلى أوروربا من أجل إظهار أفضل ما لدي هنا”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “جئت إلى هنا لأثبت للجميع من هو يوسف بلايلي، وبريست أفضل فرصة لي لإظهار ذلك”.

يذكر أن يوسف بلايلي، انتقل إلى نادي بريست الفرنسي، ضمن الميركاتو الشتوي، في صفقة انتقال حر