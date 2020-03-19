يوسف بلمهدي: الحرب على كورونا كالجهاد ضد العدو.. خذوا احتياطاتكم

قال وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، إن الحرب الذي شنها العالم على فيروس كورونا، كالجهاد ضد العدو.

ولدى حلوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، دعا بلمهدي الجزائريين إلى تحصين أنفسهم وتجنب مغادرة المنازل، الا للضرورة القصوى، في ظل الانتشار المقلق لكورونا.

وأشار الوزير أن تحصين الفرد لنفسه، هو تحصين لعائلته ومجتمعه من جهة، ومن جهة أخرى وقوف بجانب الدولة التي تعمل دون هوادة لمحاربة هذا الوباء الفتاك.

وقال بلمهدي “الدولة سخرت كل امكانياتها المادية والبشرية لمواجهة كورونا، لكنه يبقى غير كاف إذا لم يتخذ الفرد إحتياطاته وتجنب التجمعات”.