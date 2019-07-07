يوسف بلمهدي: المساجد ستدعم مقاربة بن صالح وستلتف حولها

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي،إن المساجد ستنخرط في هذا المسعى والمقاربة التي دعت إليها السلطة دون انتظار التعليمات.

وأكد بلمهدي خلال إشرافه على لقاء مع المدراء المركزيين والولائيين للقطاع، بأن الأئمة يسعون دائما لكل ما فيه الخير للمواطنين،

واعتبر بلمهدي هذه المقاربة بمسعى خير، لم يترك أي جانب إلا وشملته، بدليل أن الطبقة السياسية قد بدّأت في الإستجابة

وأحرى بالأئمة الذين تكمن مهمتهم أصلا في المبادرة للخير والصلح بين الناس،الإنخراط في هذه المقاربة والدعوة إليها لإصلاح أحوال البلد.