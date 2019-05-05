يوسف بلمهدي: لهذا السبب يتم تأخير إعلان دخول شهر رمضان

قال وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، إنه سيتم تأخير الاعلان عن دخول شهر رمضان، مقارنة بباقي الدول.

وأفاد الوزير اليوم الأحد، أنه يتم التأخير، حتى يتسنى للجنة رؤية الأهلة، إثبات رؤية غرة رمضان، خاصة إذا لم تتضح الرؤية، ولم تسنح الأحوال الجوية إثبات الرؤية.

حيث يتم انتظار غروب الشمس في آخر ولاية بالجزائر، وهي تندوف، حتى يتم تحري الرؤية عن آخرها.

أما في حال ثبوتها في أي منطقة من وطننا، يتم فورا الاعلان عن انطلاق شهر الصيام والقيام.

ودعا الوزير الجزائريين، الى اغتنام فرصة شهر رمضان، للتسامح والتفكر والتدبر والتصدق وفعل الخيرات.