يوسف بلمهدي: “نحن ضد تقييد الإمام في خطبته”

عبر وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، عن رفضه لتقييد الإمام في الخطبة التي يلقيها على الناس بالمسجد.

وأكد بهذا الخصوص، أنه ضد تقييد الإمام في خطبته، بل يجب أن يوجه فقط.

وأشار” البلد له قوانين جمهورية كبيرة، على الامام ان يضبط نفسه، وان يتاقلم مع الظروف الجديدة، وكيف يقدم رسالة الاسلام ورسالة الجزائر”.

يأتي هذا في الكلمة التي ألقاها بدار الامام، بالمحمدية، بالعاصمة، خلال دورة تكوينية خاصة بالائمة المنتدبين لمسجد باريس.

وأكد الحاجة الى رسالة تطمين، وليس رسالة لغة خشب، التي تثير الناس، داعيا الأئمة أن يكونوا حاملي رسالة امل وفرج.

من جانب آخر، دعا الوزير بلمهدي، الائمة، الى حمل نور الاسلام لأمة العالم الغربي.

وأضاف “انتم سفراء الجزائر بتلك البلاد، وستجدون في تلك الضفة ما يساعدكم على عملكم فيها، كما ستقدم لكم ادارة بمسجد باريس العون”.