يوسف بلمهدي يؤدي واجبه الانتخابي ببوسعادة

أدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، ببوسعادة، واجبه الانتخابي في إطار الانتخابات الرئاسية.

وإنطلقت صبيحة اليوم عملية التصويت لاختيار رئيس البلاد عبر كامل ولايات الوطن. وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام 24 مليون جزائري.

ويختار الجزائريون الرئيس الجديد للبلاد بين المترشحين الثلاثة، وهم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. والمترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.