يوسف بلمهدي يستقبل عميد مسجد باريس

الوطني
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يوسف بلمهدي يستقبل عميد مسجد باريس
بقلم فوزية مسعدي

إستقبل، صبيحة اليوم الإثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز.


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