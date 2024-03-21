يوسف بلمهدي يشرف على انطلاق الدروس المحمدية بوهران

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على انطلاق الطبعة السادسة عشر لسلسلة الدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية الهبرية بمنطقة سيدي معروف.

والتي تمحورت أشغالها حول موضوع “العقيدة الأشعرية مرجعية الأمة الإسلامية”.

الملتقى تستمر فعالياته إلى غاية يوم 29 مارس، بمشاركة عدد كبير من علماء وشيوخ من دول اسلامية الى جانب طلبة الزاوية والباحثين بالدراسات الإسلامية.

وألقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، خلال فعاليات افتتاحه محاضرة بعنوان إسهامات السادة الأشاعرة في علم أصول الفقه.