يوسف بلمهدي يشرف على تكريم حفظة القرآن بالمسجد القطب عبد الحميد إبن باديس

سيعطي من وهران اشارة انطلاق حملة تعقيم وتطهير المساجد

اشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي خلال اول يوم من زيارة العمل التي قادته الى ولاية وهران على تكريم حفظة القرآن الكريم في حفل أقيم بقاعة المحاضرات التابعة المسجد القطب عبد الحميد بن باديس.

أين تم تكريم 9 حافظين في المسابقة الالكترونية التي نظمت بمناسبة شهر رمضان المبارك بجوائز قيمة ممثلة في عمرة ومبالغ مالية.

فيما تم تقديم خلال نفس الحفل 10 بدلات كسوة عيد لبعض الأيتام.

كما تنقل بعدها وزير الشؤون الدينية الى مقر مجلس سبل الخيرات بمسجد الأمير عبد القادر في حي البركي، اين وقف على الاعمال الخيرية المشرف عليه امام المسجد الشيخ البحري.

في ظل الهبة التضامنية التي تعرفها الجزائر مع انتشار فيروس كورونا، والذي عكف على تحضير وجبات افطار وسحور ساخنة طيلة ايام الشهر الفضيل تجاوزت 63000 وجبة تم توزيعها لفائدة الجيش الأبيض من عمال المؤسسات الاستشفائية الى جانب توزيع 23000 طرد غذائي للعائلات المحتاجة و4 آلاف بذلة عيد.

الدكتور يوسف بلمهدي اكد في كلمة القاها بقاعة محاضرات المسحد القكب عبد الحميد ابن باديس اعظم ما يسجل في الخير خدمة الدين والوطن..الدين بإعتباره الروح الذي به نحيا والوطن باعتباره الارض التي عليها نحيا مستطردا ان المسارعة في الخيرات يكون في شهر رمضان.

ويضاعف الاجر عند الحاجة وحاجتنا اليوم رفع هذا البلاء والوباء عنا مثمنا الجهود المبذولة من طرف المتطوعين وكذا المحسنين منذ انشار الوباء.

داعيا المواطنين إلى الأخذ بالتدابير الوقائية لمجابهة هذه الجائحة مع التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان ليرفع الله عنا الوباء والبلاء.

وزير الشؤون الدينية والاوقاف اشار الى انطلاق حملة تعقيم وتطهير المساجد يوم غد من مدبنة وهران اعتبرها رسالة للجزائريين للاستمرار في سلوك الوقاية الصحية ورسالة امل لهم ايضا للتفكير فيما بعد كورونا.