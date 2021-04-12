يوسف بلمهدي يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال رسالة التهنئة قال الوزير، إنّ رمضان شهر نفرح به بالطاعة ومضاعفة الأجوروالظفر بالمزيد من الأجر والتواب إن شاء الله

ودعا الوزير إلى التضرع إلى الله في هذا الشهر الفضيل لأن يرفع عنا الوباء والبلاء ويخرجنا من هذه الأزمة الصحية التي إجتاحت بلادنا والعالم.

وأكد يوسف بلمهدي أنه لابد أن نتضامن فيما بيننا ونتجاوز أنانيتنا ونندمج داخل الجماعة لأن يد الله مع الجماعة.

واختتم الوزير الشؤون الدينية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير.

