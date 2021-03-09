يوسف بلمهدي يوضح بخصوص فتح المساجد لأداء صلاة التراويح خلال رمضان

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي انه وفي حال إلتزم الجزائريون بالتدابير الوقائية قد يمكننا إقامة صلاة التراويح.

وأوضح الوزير انه سيكون هناك إنفراج إذا الشعب أدرك خطورة هذا الوباء وتفانا في الأخد بالتدابير المعمول.

وفي حال تم فتح المساجد لأداء صلاة التراويح سيكون دائما في إطار البرتوكول الصحي وفي حال لم يتوفر سيصعب الامر.

وأكد الوزير ان كل الولايات لديهم الحق في حال وجود أوتسجيل حالات وباء كورونا كوفيد 19 بمنطقة أومسجد معالجة الوضع

كما ان هناك لجنة المتابعة على مستوى جميع الولايات لها الحق أن تعالج الأمرمن خلال إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الوزير أنه عند صدور البيان سنعرف كل شيئ والتدابير الصحية هي التي ستجعلنا نتكيف مع الوضع الحالي.