يوسف بلمهدي: 3 ملايين جزائري إستفادوا من صندوق الزكاة

صرح وزيرالشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي ان اكثرمن 3 ملايين جزائري استفادوا من صندوق الزكاة مند تأسيسه و50 الف بالبليدة.

واوضح الوزير على على هامش زيارته الى ولاية البليدة خلال اعلانه عن انطلاق حملة الثامنة عشر لصندوق الوطني لزكاة.

كما كشف ان هناك مشروع انطلاق اكشاك تعنى بالصرافة الاسلامية في البنوك التقلدية لسماح للجزائريين بالاستفادة من اكشاك الصرافة الاسلامية.

واشرف يوسف بلمهدي رفقة يوسف شرفة والي البليدة على تدشين قاعة الاجتماعات بمسجد الكوثر الكائن وسط البليدة.

كما تفقد الوزير نسبة اشغال اعادة ترميم وتحسين وجه الخارجي وساحة المسجد التي وصلت الى 99 بالمئة.

وبقاعة المحاضرات بمقر الولاية وبحضور ائمة ومرشدات اشرف يوسف بلمهدي على انطلاق حملة الثامنة عشر لصندوق الزكاة.

وقام بلمهدي بتنشيط اليوم الدراسي حول صندوق الزكاة جمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية .