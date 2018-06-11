“يوسف بوخنتاش” محافظا لمهرجان تيمقاد خلفا للخضر بن تركي

كشف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، ليلة الأحد إلى الإثنين بباتنة، بأن طبعة 2018 لمهرجان تيمقاد الدولي ستنظم بمحافظ جديد.

وأكد الوزير على هامش إشرافه رفقة والي باتنة عبد الخالق صيودة بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة.

على حفل التسليم الرمزي لمفاتيح 2840 وحدة سكنية من مختلف الصيغ.

في ختام زيارته للولاية أنه تم رسميا تعيين الفنان يوسف بوخنتاش إبن منطقة الأوراس محافظا جديدا للمهرجان.

و ذلك بعد مشاورات مع الوسط الثقافي والفني في عديد الجهات، باعتبار أن المهرجان له وزنه الوطني والدولي.

و قال ميهوبي أردنا أن نمنح الفرصة لواحد من أبناء المنطقة والأسماء الثقيلة التي لها وزنها على الساحة الفنية الجزائرية.

مضيف بأنّه هو يمتلك رصيدا فنيا كبيرا ويحظى باحترام واسع وسندعمه ونساعده.

والملاحظ أن تعيينه لاقى ترحابا في الوسط الفني بعاصمة الأوراس”.

و أضاف وزير الثقافة أنه كان لابد من إعطاء “نفس جديد” لمهرجان تيمقاد الدولي، ونفس الشيء بالنسبة لمهرجان جميلة العربي بولاية سطيف.

وعن تاريخ تنظيم المهرجان أفاد وزير الثقافة بأنه ترك الأمر مبدئيا لمحافظ المهرجان الجديد، و من الممكن أن يكون نهاية شهر جويلية.

يشار إلى انّ، الفنان يوسف بوخنتاش قد تم تعيينه على رأس محافظة مهرجان تيمقاد الدولي خلفا للخضر بن تركي.

الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام.