يوسف دابو: “المولودية فريق قوي لكنه يملك نقاط ضعف”

اعتبر مدرب نادي تونغيت السنغالي، يوسف دابو أن المواجهة التي ستجمع فريقه بمولودية الجزائر، ستكون صعبة، لكن مهمتهم ليست مستحيلة.

صرح دابو، في هذا الخصوص: “مولودية الجزائر، فريق قوي خاصة من الناحية الدفاعية، كما يملك لاعبين بفرديات جدية”.

وأضاف: “تابعنا مباريات مولودية الجزائر، في البطولة المحلية، وفي المنافس الإفريقية، ويبقى أنه مثل كل الأندية يملك نقاط قوة، ونقاط ضعف”.

وتابع يوسف دابو: “ندرك أن هذه المواجهة ستكون صعبة، وهو ما جعلنا نحضر جيدا من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، خاصة وأن اللقاء سيلعب على أرضنا”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيواجه نادي تونغيت السنغالي، غدا السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة الأبطال.