يوسف داو: “لسنا متخوفين من مواجهة المنتخب الجزائر”

تحدث لاعب منتخب بوركينا فاسو، يوسف داو، تركيزهم الكبير على امكانياتهم، وعدم تخوفهم من مواجهة الجزائر، في الجولة الثانية من “كان” كوت ديفوار.

وصرح يوف داو، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”، في المنطقة المختلطة: “لا نهتم لأمور المنتخب الجزائري، نركز على امكانياتنا”.

كما أضاف: “نملك تعداد جيد، أدينا مباريات في المستوى، ومباراة الجزائر سنخوضها مثلما كانت، لسنا متخوفين منها”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.