يوسف سحايري يشرع في تنظيم جلسات وطنية للسينما

يشرع كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السينمائية، يوسف سحايري، بتنظيم جلسات وطنية للسينما حسب بيان لوزارة الثقافة.

الجلسات مخصصة للاستماع إلى اقتراحات أهم الفاعلين والمهتمين بالفن والصناعة السينمائية بغرض ايجاد الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره في ترقية الثقافة الوطنية والتنمية الاقتصادية.

وسيتم خلال اللقاءات المتتالية التي تتضمنها هذه الجلسات التي تعقد بقصر الثقافة مفدي زكريا بحضور مختلف الاطراف المعنية بحث مجمل الاشكاليات المتعلقة بالانتاج والتمويل والتوزيع والتكوين والاستثمار.