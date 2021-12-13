يوسف شرفة يبحث سبل التعاون مع منظمة العمل العربية

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، صبيحة اليوم الاثنين، المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز على المطيري.

وحسب بيان للوزارة، تحادث الطرفان حول مختلف المسائل المتعلقة بسبل التعاون الثنائي بين المنظمة وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى آفاق التعاون بين الطرفين ولاسيما مشاركة الوفد ثلاثي الأطراف تحت قيادة الوزير في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي 2022.

وكذا المشاركة في الندوات والورشات التي ستنظم من طرف منظمة العمل العربية في مجال العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى مشاركة القطاع في تنفيذ جدول أعمال منظمة العمل العربية لسنتي 2022-2023.

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رضا تير يستقبل المدير العام لمنظمة العمل العربية

استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أمس الأحد، بمقر المجلس، المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري. ويتواجد المطيري، في زيارة للجزائر في اطار الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة.

وحسب بيان للمجلس، تباحث الطرفان خلال اللقاء، حول سبل تطوير التعاون والتبادل بين الهيئتين خاصة فيما تعلق بـ:

الاستفادة من التدريب في مجال “حل النزاعات” لما للمنظمة من تجربة ورصيد في هذا المجال.

التعاون وتبادل الخبرات في ما يخص تكوين المرأة، لا سيما و أن 38 % من اعضاء المجلس هم نساء.

كما تم عقب اللقاء تقديم نبذة عن نشأة ومهام المجلس وأهدافه وتشكيلته للمدير العام و الوفد المرافق له، في عرض قدم له من طرف اطارات المجلس.

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