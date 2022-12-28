يوسف شرفة يتباحث مع كبار المسؤولين والفاعلين في قطاع العمل بالاردن

حل اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة بالمملكة الأردنية الهاشمية في زيارة عمل تدوم يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 ديسمبر 2022.

وحسب بيان وزارة العمل والضمان الإجتماعي قام شرفة عدد من اللقاءات رفقة الوفد المرافق له مع كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي. ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري. بالإضافة إلى كبار مسؤولين وفاعلين في قطاعي العمل والضمان الاجتماعي.

وعقد يوسف شرفة لقاء موسع مع جمعية المستشفيات الخاصة وزيارة عدد من المنشآت الطبية. أين تلقى الوزير عرضا تفصيليا عن البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي في الأردن “حكيم”.

كما اجرى وزير العمل جلسة مباحثات موسعة حول التعاون في المجال الصحي ومعالجة المرضى الجزائريين في الأردن. لاسيما في اختصاصات جراحة طب الأطفال والعيون وكذلك التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.

وخلال الجلسة الموسعة بيمن وفدي اليلدين شدد الوزير على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجال الصحي لرفعه من مستوى معالجة المرضى الجزائريين في الأردن إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

كما اكد من جهته وزير الصحة الأردني أن بلاده على أتم الاستعداد لإفادة الجزائر بالخبرات ونقل التكنولوجيا في القطاع الصحي.

هذا وحظي شرفة باستقبال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء الذي أشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط الأردن والجزائر والمكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر وشعبها الشقيق لدى القيادة والحكومة والشعب الأردني

وجاءت هذه الزيارة تنفيذا للتوصيات التي انبثقت عن زيارة الدولة التي قام بها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إلى الجزائر.