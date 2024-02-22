يوسف شرفة يستقبل رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري

إستقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم، رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، كمال مولا.

وحسب بيان الوزارة تم خلال اللقاء مناقشة ترقية الاستثمار الفلاحي بالجنوب خاصة في مجال الزراعات الإستراتجية.

كما تم التأكيد على ضرورة مرافقة المتعاملين في الميدان من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الدولة فيما يخص انتاج الإحتياجات الغذائية الوطنية والتصدير.

وتوّج اللقاء بالإتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها ذات الصلة بتشجيع الاستثمار وترقية الصادرات.