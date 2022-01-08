يوسف شرفة يشدد على المعالجة السريعة لملفات طالبي منحة البطالة 

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، اليوم السبت، على فعاليات أشغال الملتقى الوطني لمدراء التشغيل الولائيين ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل.

والمنظم تحت شعار “الحوكمة والعصرنة في تسيير المرفق العمومي للتشغيل”، وذلك بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة تطرق الوزير إلى جملة من المسائل المتعلقة بالتشغيل.

حيث أشار بخصوص ملف الإدماج، إلى أن هذه العملية تكتسي أهمية قصوى ،مشددا على ضرورة الحرص على استكمالها.

وبذل مجهود أكبر لتجسيدها نهاية سنة 2022 ، والتي ستكون محل تقييم صارم و دوري.

وبالنسبة لتحويل جهاز دعم إحداث النشاط من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAc) إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANAD).

أين أعطى الوزير تعليمات صارمة للسهر على مرافقة عملية تحويل الجهاز بكل جدية مع تقديم الدعم اللازم لإتمام العملية بسلاسة وفي الآجال المحددة.

وحول منحة البطالة وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق باستحداث هذه المنحة.

حيث أسدى الوزير تعليمات صارمة لمسؤولي التشغيل على السهر بتنفيذ التعليمات ومرافقة طالبي هذه المنحة والمعالجة السريعة لطلباتهم بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية.

كما حث الوزير مسؤولي الولايات الجنوبية الجديدة الـ10 المستحدثة على بذل الجهود والتفاني في خدمة مواطني هذه المناطق والتنسيق التام مع مسؤولي الولايات الأصلي.

وذلك لضبط الانتقال السريع للصلاحيات لتحقيق الأهداف التي استحدثت من أجلها هذه الولايات

مشددا في ختام كلمته على ضرورة التقيد بالتعليمات المسداة بخصوص التكفل الأمثل بانشغالات طالبي الشغل والتسيير الشفاف لعروض العمل والتنصيبات واحترام القانون والإجراءات في مجال التشغيل.