يوسف شعبان يهاجم محمد رمضان: “فنان بدون أخلاق!”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، بالتصريحات النارية، التي عبر فيها النجم المصري “يوسف شعبان”، عن رأيه بإبن بلده، الفنان “محمد رمضان”.

حيث أكد “يوسف شعبان”، في مقابلة له مع مجلة عربية، أنه لا يمكن أن يقبل المشاركة في أي عمل درامي مع الفنان “محمد رمضان”.

وبرر “يوسف شعبان” موقفه من “محمد رمضان”، كون الفنان الحقيقي لا يتطاول على زملائه، ويحترم مشاهديه، ويتمتع بمصداقية ما يقدمه للجمهور، حسبه.

وقال يوسف شعبان: “إن الفنان قديما عندما كان يشاهد فنانا كبيرا أقدم منه بسنة واحدة، كان يقف له احتراما وتقديرا”.

وأورد شعبان: “فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئا، فما بالك لو تطاول على زملائه”.

وأضاف “يوسف شعبان”، أن الفنان من الأساس لا يجوز أن يطلق على نفسه لقب رقم واحد.

وبين طبيعة العلاقة التي كانت تربط الفنانين ببعضهم أيام الزمن الجميل، قال شعبان: “نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبدلهم من أجل الأموال”.