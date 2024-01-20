يوسف عبد الرحمن ممثل الجزائر في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن اختيار المتسابق يوسف عبد الرحمن لتمثيل الجزائر في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

وأوضحت الوزارة، أن التربص الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لاختيار ممثل الجزائر في المسابقة الدولية. لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده في طبعتها الـ 19، أسفر عن فوز المتسابق يوسف عبد الرحمن من ولاية الجزائر، لتمثيل الجزائر في هذه المسابقة.

ويشارأن هذه المسابقة سيتم تنظيمها بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بعد تصفيات. شارك فيها 17 متربصا ومتربصة من خيرة القراء من مختلف ولايات الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور