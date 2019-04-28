“يوسف عطال” يُزلزل فرنسا !!

صنع النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” الحدث أمسية اليوم الأحد بعد توقيعه ثلاثية كاملة.

وجاءت البداية من زميله في نيس “إحسان ساكو” الذي أطلق تصريح مثير عن نجم الخضر الطائر قائلا:”عندما وقع يوسف ثنائية قلت في نفسي سأفعل كل شيئ من أجل أن يوقع “هاتريك””.

هذا وأصبح “عطال” ثاني لاعب من فريق “نيس” يُسجل ثلاثية على ملعب “أليانز ريفييرا” بعد “حاتم بن عرفة” الذي سجل “هاتريك” يوم ال10 أفريل 2016 ضد “رين”.

هذا وإحتفل إبن ولاية “تيزي وزو” بعد اللقاء على طريقة النجوم حيث آخذ معه الكرة التي وقع بها الثلاثية والتي أمضى عليها كل نجوم “نيس”.

⚽️⚽️⚽️ Youcef Atal est devenu le 2e Aiglon à inscrire un triplé à l'@AllianzRiviera, après Hatem Ben Arfa face au @staderennais, le 10 avril 2016 (3-0). #OGCNEAG pic.twitter.com/yQGU7zDg9v — OGC Nice (@ogcnice) April 28, 2019