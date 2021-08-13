يوسف علوان: النوم على البطن يرفع معدل الأكسجين عكس الإستلقاء على الظهر

قال الدكتور يوسف علون أستاذ مساعد في الأمراض الصدرية، أن الأشخاص غير المعنيين بالتدخل لإخماد النيران عليهم بالابتعاد عن الحرائق. ومن الضروري ابعاد أصحاب الأمراض الصدرية الربو والحساسية والاطفال

.أضاف الدكتور في حديث لإذاعة سطيف، أن الأطفال ذوو حساسية كبيرة أكثر من الكبار وتنفسهم أسرع من الكبار. لذا ننصح بالتنفس عن طريق الأنف أكثر من التنفس عن طريق الفم لأن التنفس عن طريق الأنف مهم ومفيد للجهاز التنفسي السفلي “القصبات الهوائية” الأنف مصفاة للهواء وهو السد والحاجز الأوّل للشوائب والمواد الضارة ويلطف درجة حرارة الهواء ويوفر الرطوبة اللازمة

وشدد الدكتور على ضرورة إبعاد قارورات الأكسجين عن المنازل القريبة من بؤر الحرائق ونقلها إلى أماكن أكثر أمانا لتفادي المخاطر. كما يجب ألا يتحول إستعمال الأكسجين من ضرورة للاستمرار في الحياة الى خطر على صحة الانسان. حيث من المهم إستشارة الطبيب حول كمية الأكسجين ومدة تقديمه للمريض.

وأشار في ذات السياق أن 92 بالمائة من الأكسجين كافية ومقبولة لدى المرضى الذين يعانون من إصابات في الرئة. أما 88 ،89 الى 90 بالمائة من الاكسجين لدى أصحاب الأمراض المزمنة ،وليس من الضروري أن تصل الى 96 ،97 بالمائة كما هو الحال عند الأشخاص الأصحاء. مضيفا أن تغيير وضعية إستلقاء المريض يساعد على التنفس، كما أن النوم على البطن يرفع معدل الأكسجين بأربعة أرقام أو خمسة ،ووضعيات القعود والنوم على الجانب الأيمن والأيسر مساعدة أيضا على التنفس ،عكس الإستلقاء الأفقي على الظهر