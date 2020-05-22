يوسف قلفاط لـ”النهار أون لاين”:”ضمان مناوبة المخابز يومي العيد بنسبة 70 بالمئة”

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبّازين، يوسف قلفاط، اليوم الجمعة، لـ”النهار أون لاين”، بأن ضمان المناوبة لتوفير مادة الخبز يومي العيد ستكون بنسبة 70 بالمئة.

وأكد يوسف قلفاط بأن المخابز ستضمن المناوبة يومي العيد ابتداءً من السابعة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا، وأن المواطن لن يجد أيّ مشكل من ناحية وفرة هذه المادة.

وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية للخبّازين بأنه تمّ إعلام المخابز بإجبارية العمل يومي العيد من خلال إرسال وثيقة لأصحابها، حيث تمّ تسلّمها والتوقيع عليها والموافقة بأنهم في قائمة المداومة.

مشيرا إلى أن هذه الوثيقة مرفوقة بالعقوبات المترتبة في حالة عدم احترام المداومة، والتي تتمثل في غلق المخبزة لمدة 30 يوما مع فرض غرامة مالية تحددها وزارة التجارة.

مضيفا بأن مادة الخبز ستكون متوفرة بصفة عادية جدا كسائر الأيام، وما على المواطنين إلا الاقتراب لشراء ما يحتاجون قبل غلق المخابز تفاديا للاكتظاظ.

وأكّد يوسف قلفاط بأن نسبة مداومة المخابز على المستوى الوطني ستقدر بـ 70 بالمئة، ما يعادل 5417 مخبزة تمّ تجنيدها للعمل يومي العيد خدمة للمواطن.

وستكون العاصمة على غرار باقي الولايات، يضيف المتحدث، معنية بنظام المداومة، أين ستكون 465 مخبزة مجندة لتوفير الخبز للمواطنين، ما يعني تغطية بنسبة 70 بالمئة.

وهذا وناشد يوسف قلفاط المواطنين عدم اللهفة وراء الخبز وشرائه صباحا أو في الأوقات المحددة من طرف الدولة من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا.