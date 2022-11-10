قناة النهار يوسف يحوّل سيارته القديمة إلى سيارة تجارية لكسب قوت يومه بقلم قناة النهار نشر في 10 نوفمبر 2022 - 16:29 تجارة شارك غرِّد أرسل 79 0 يوسف يحوّل سيارته القديمة إلى سيارة تجارية لكسب قوت يومه إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZIOiP اقرأ أيضا عبد اللطيف القنوع: نأمل أن تتوج القمة العربية بقرارات حقيقية تدعم الشعب الفلسطيني قناة النهار 30 أكتوبر وزير السكن يرد على أكثر سؤال يتداوله الجزائريون ..هل يوجد عدل 3 ؟ قناة النهار 25 أكتوبر المخازن والمستودعات غير الشرعية.. قانون المضاربة بالمرصاد قناة النهار 09 نوفمبر toutes options: عرض السيارات الكلاسيكية بمناسبة أول نوفمبر قناة النهار 05 نوفمبر إبراهيم الشنوي يمثل مشهد الجزائري والأمريكي كي تسلفلو دراهم كيفاش يرجعلك .. تشبع ضحك قناة النهار 09 نوفمبر المسيلة: بقايا و مخلفات مواد البناء.. سلوكيات سلبية تشوه المنظر العام قناة النهار 10 نوفمبر قتـ ـيل و26 جريـ.ـحا إثر إصطدام بين حافلة و4 سيارات بالطريق السيار الرابط بين المدية والبليدة قناة النهار 30 أكتوبر تربية: الأقسام الجاهزة .. حل إستعجالي مؤقت للقضاء على مشكل الإكتظاظ قناة النهار 07 نوفمبر حصري للنهار..مصنع هيونداي يعود من جديد بتيارت قناة النهار 27 أكتوبر النهار ترندينغ: خبر إستبعاد الكاميرون من كأس العالم يعود من جديد وساديو ماني يصنع الحدث في قريته قناة النهار 05 نوفمبر