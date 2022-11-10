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قناة النهار

يوسف يحوّل سيارته القديمة إلى سيارة تجارية لكسب قوت يومه

بقلم قناة النهار
يوسف يحوّل سيارته القديمة إلى سيارة تجارية لكسب قوت يومه
تجارة
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يوسف يحوّل سيارته القديمة إلى سيارة تجارية لكسب قوت يومه

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