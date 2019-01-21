يوسف يوسفي: إنتاج النسيج سيعرف قفزة نوعية بالجزائر

كشف وزير الصناعة يوسف يوسفي، اليوم الإثنين، أنّ إنتاج النسيج سيعرف قفزة نوعية بالجزائر سنة 2019.

وفي ندوة صحفية، أكد أن هذه السنة ستتغير عديد الأمور، فيما يخص إنتاج النسيج، إذ سيعرف، قفزة نوعية، فيما يخص حجم الإنتاج.

وذكر أن شركة “جيتاكس” للنسيج، ستضاعف إنتاجها هذه السنة، منوها بنوعية ما تقدمه من خدمات.

ويتكون المجمع الذي جاء نتيجة للتحول القانوني، الذي عرفته شركة مساهمات الدولة للصناعات التصنيعية من خمس فروع، وفرع مصغر للتوزيع.

ويشمل 40 وحدة، تنتمي إلى ثلاث شعب صناعية، وهي النسيج القاعدي، والخياطة والألبسة، وكذا الجلود والأحذية.

كما يملك المجمع أيضا، مساهمتي أقلية في مؤسستي الجزائرية للنسيج الصناعي والتقني (EATIT) والشركة ذات الأسهم طايل (TAYEL).

يذكر أن مجمع “جيتاكس” حقق في سنة 2016، رقم أعمال يقدر بـ 5ر10 مليار دينار، ويشغل 8.328 عامل.