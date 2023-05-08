يوفنتوس مُهدد بخصم نقاط من رصيده مُجدداً !

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الإثنين، عن إحتمال معاقبة محكمة الإستئناف التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، لنادي يوفنتوس.

وحسب ماورد في موقع “لاغازيتا“، فإنه من المرتقب إصدار محكمة الإستئناف التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، عقوبة خصم 9 نقاط من رصيد اليوفي.

وأوضح ذات المصدر، أنه سيتم هيكلة عقوبة جديدة بحق اليوفي في غضون شهر من الآن، بعد أن وجدت دوافع قوية لمعاقبة النادي.

يجدر للإشارة، كانت قد أعلنت سابقا المحكمة الرياضية CONI ، تراجعت عن قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس، والتي مكنت الفريق من العودة للمنافسة على مراكز مؤهلة لرابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل.