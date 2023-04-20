يوفنتوس يستعيد نقاطه المخصومة وهذا هو ترتيبه في الكالتشيو

أعلنت المحكمة الرياضية CONI الإيطالية، اليوم الخميس، عن إعادة قرار خصم 15 نقطة، من رصيد يوفنتوس رسميا، لإعادة دراسته مجدداً.

كما رفضت المحكمة، تبرأت أعضاء إدارة اليوفي السابقين، وعلى رأسهم الرئيس السابق أندريا أنيللي.

وبهذا القرار، سيعود يوفنتوس للمنافسة على أحد المقاعد المؤهلة لرابطة الأبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ أصبح النادي يحتل المركز الثالث بالكالتشيو.

وبرصيد 59 نقطة بعد قرار المحكمة بإعادة الـ15 نقطة المخصومة من رصيد اليوفي.