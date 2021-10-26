“يولي لمان” جديد الثنائي بعزيز و جليل باليرمو

تحصلت قناة النهار على صور حصرية من الفيديو كليب الذي يجمع بين كل من الفنانين بعزيز و جليل باليرمو.

وحسب مصادر النهار الأغنية من كلماتهما والتي ستكون بعنوان” يولي لمان”. الأغنية من انتاج سكاي برود وإخراج إبراهيم حديد أما التوزيع الموسيقى فسيكون لزينو قندور.

هذا وكان من المقرر طرح الأغنية اليوم الثلاثاء لكن قرر الثنائي تأجيل طرح الأغنية إلى يوم الأربعاء وذلك بسبب وفاة أحد أصدقاء الفنان جليل بليرمو.

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