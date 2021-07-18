يوما عيد الأضحى عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، أن يوما الثلاثاء والأربعاء 20 و21 جويلية 2021. الموافقين للعاشر والحادي عشر من ذي الحجة عام 1442 هجري. سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة العمل، فإنه طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية1963، المتضمن قائمة الأعياد، القانونية والمعدل والمتمم، فإن يومي العاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة 1442 هجري. الموافقين لـ 20 و21 من شهر جويلية 2021، يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي. بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة

وأضاف البيان أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات. إتخاذ التدابير اللازمة لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب