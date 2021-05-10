يوما عيد الفطر عطلة مدفوعة الأجر

الوطني
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يوما عيد الفطر عطلة مدفوعة الأجر
بقلم نسرين محفوف

أفاد بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة العمل، أن يومي عيد الفطر، سيكونان عطلة مدفوعة الأجر.

ويخص البيان كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

 

ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.


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