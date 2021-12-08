يوميات عائلة أمينة.. قصة يوتوبوز تعيش ظروفا لا يتحملها بشر رفقة أطفالها!

“يوميات عائلة أمينة” هي عنوان قناة على موقع الفيديوهات اليوتيوب، ولكنها ليست ككل القنوات التي تعودنا على متابعتها، فالروتينات التي تنقلها الشابة أمينة تصور معاناة قاسية لعائلة مكونة من 10 أفراد.

كما تعيش أمينة رفقة أطفالها الخمسة، وإبن شقيقتها الرضيع، ووالدها المريض، وكذا شقيقتها المطلقة وإبنها، تحت سقف لا يحميهم من أمطار الشتاء، ولا حر الصيف.

يوميات قاسية تنقلها أمينة عبر قناتها على اليوتيوب، والتي تملك فيها أكثر من من 230 ألف متابع. خصوصا مع التقلبات الجوية الأخيرة والتي زادت من معاناتها.

جدران وأرضية وأفرشة مبللة، وبرد قارص يحيط بأمينة وأفراد عائلتها، والتي تعد هي الكفيل الوحيد لهم رغم مرضها.

في سن الثلاثين، تتحمل أمينة قساوة الحياة، رغم مرضها. كما تضطر للعمل وأحيانا للتسول، لأجل الحصول على قوت أطفالها وإخوتها والذين تتكفل بهم لوحدها بعد طلاقها.

قناة عائلة أمينة على اليوتيوب إنتشرت بسرعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد دعمها من قبل زميلاتها خصوصا المؤثرة “كارولين”، والتي كانت أول داعم لها.

وتعيش عائلة أمينة، حالة مزرية مع الأمطار الأخيرة، حتى أنهم لا يتمكننون من النوم ليلا بسبب تسرب مياه الأمطار لبيتهم القصديري، ناهيك عن البرد الشديد.

والأمر المرعب في منزل عائلة أمينة، هو الخيوط الكهربائية، والتي تحيط بالغرف، ومع إبتلال الجدران تصبح ناقلة للكهرباء مما يعرض أفراد الأسرة لخطر التكهرب.

ورغم قساوة حياتها، لا تفارق البسمة وجه أمينة البريء، وكلها أمل في أن تتبدل ظروفها، بمساعدة المحسنين والخيرين من أبناء الوطن.

وفيما يلي قناة وحساب الشابة أمينة على فايسبوك، لمن يستطيع مساعدتها، فهي تحتاج للألبسة والأفرشة والمؤونة.

يأتي هذا في إنتظار إلتفاتة السلطات المعنية لحالتها، ومنحها سكننا لائقا رفقة عائلتها.

قناة أمينة على اليوتيوب:

فايسبوك الشابة أمينة:

https://web.facebook.com/profile.php?id=100052906415290&_rdc=1&_rdr

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