قناة النهار يوميات مجتمع: عنف “العجايز” ضد أزواجهم “الشيوخ” بقلم النهار أونلاين نشر في 22 نوفمبر 2023 - 20:27 شارك غرِّد أرسل 69 0 يوميات مجتمع: عنف “العجايز” ضد أزواجهم “الشيوخ” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2XQwk اقرأ أيضا صريح جدا : واش من كلمة توجع قالوهالك و ما نسيتهاش ؟ قناة النهار 05 نوفمبر طالع هابط: مياه قذرة داخل السكنات بسيدي عبد الله .. من المسؤول قناة النهار 05 نوفمبر خليها على ربي: مشاحنات بين الطرفين!! و امور خطيرة تكشف لأول مرة! قناة النهار 09 نوفمبر صريح جدا : هذا هو أكثر شيء يخاف الجزائري أن يفقده قناة النهار 20 نوفمبر الفنان أحمد مداح: "ما نحملش نولي معروف وما نحبش الناس تشوف فيا" قناة النهار 08 نوفمبر رئيس الجمهورية :" التبادلات التجارية مع تركيا تجاوزت الـ6 ملايير دولار في 2023" قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: شاهد المنطقة الصناعية بتبسة .. الدنيا هاملة قناة النهار 05 نوفمبر خليها على ربي: صدمة كبيرة امراة في هيئة رجل تتحدى الكل.. اول مرة راح يعرفوني اني سهام ماشي كادار قناة النهار 16 نوفمبر طالع هابط: شاهد العجب .. طريق مهترئة بين البيض وغرداية .. باش يخدموها خسروا عليها بلاكة قناة النهار 09 نوفمبر طالع هابط: شاهد الكارثة البيئية .. واد من المياه القذرة وسط الغابة بالعاصمة قناة النهار 02 نوفمبر