قناة النهار يوميات مجتمع : هكذا حطمنا أبنائنا وصرنا نشكوا منهم بقلم النهار أونلاين نشر في 27 ديسمبر 2023 - 20:18 شارك غرِّد أرسل 46 0 يوميات مجتمع : هكذا حطمنا أبنائنا وصرنا نشكوا منهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/w06za اقرأ أيضا أمن: خطر الكهرباء يحدق بسكان حي "تيليغراف" بالدويرة .. مطالب بتدخل السلطات قناة النهار 11 ديسمبر رشيد يروي كيف تخلى عن دراسته ليمكث مع أمه المقعدة ويعود من جديد للحصول على البكالوريا بمعدل جيد قناة النهار 06 ديسمبر الجلفة: تربية الماعز الحلوب المهجن .. تجربة رائدة بحاجة لدعم وتسويق قناة النهار 24 ديسمبر خليها على ربي : جلال يدخل للسجن رجلة من أجل شقيقته و جميلة دارت الخير في اهلها لقات الشر!! قناة النهار 14 ديسمبر السراج المنير : ثلاث أصناف لايعرفون الشقاء قناة النهار 20 ديسمبر وهران / الإيقاع بشبكة اجـ.ـرامية مختصة في سرقة المحولات الكهربائية قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط: شاهد كيف تحول سوق بحاسي مسعود .. كلكم تتحملون المسؤولية قناة النهار 10 ديسمبر رئيس الجمهورية يبدي إعجابه ببندقية صيد محلية الصنع قناة النهار 15 ديسمبر طالع هابط: السلطات المحلية لسكيكدة تحول متوسطة ملجأ لـ 64 عائلة بعد الفيضانات التي ضربت الولاية قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: بعدما كانت مخروبة وفي حالة كارثية.. سلطات البويرة تتحرك وتحل عدة مشاكل بالولاية قناة النهار 17 ديسمبر