يوميا في العطلة.. ايتوزا تنظم رحلات بالحافلة المكشوفة في العاصمة

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبـه الحضري لمدينة الجزائر إيتوزا، عن تنظيم رحلات سياحية على متن الحافلة المكشوفـة يوميا بمناسبة العطلة الشتوية.

وحسب بيان لذات المؤسسة، يتم تنظيم هذه الرحلات، من الساعة 13:00 وإلى غاية الساعة 22:00 ليـلا.

وتتمثل المحطات التي ستمر عبرها هذه الرحلات في كل من منزه الصابلات ومقام الشهيد.

ورحبت المؤسسة بالجميع، للالتحاق بهذه الرحلات السياحية في قلب العاصمة.