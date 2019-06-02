يومي عيد الفطر عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، أن اليومان الأول والثاني من شهر شوال عام 1440 هجري

الموافقان لعيد الفطر سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمين بالساعة أو اليوم.

وأوضح ذات المصدر، أن “يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1440 هجري الموافقين ليومي الأول والثاني لعيد الفطر المبارك

يعتبران يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية ” .

وأضاف نفس البلاغ أنه ” يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه إتخاذ التدابير اللازمة

لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”، مذكرا بأن هذا الإجراء يأتي ”

طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية “.