يومي 23 و24 افريل.. مؤتمر دولي حول تدريس التربية الإسلامية في العاصمة

ينظم المجلس الإسلامي الأعلى يومي 23 و24 افريل الجاري مؤتمرا دوليا بالعاصمة حول تدريس التربية الاسلامية في المؤسسات الرسمية.

اللقاء الدولي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ويتضمن برنامج عدة محاور حول مفهومي التربية الاسلامية والتربية الدينية وواقع تدريس التربية الاسلامية في البلدان العربية والاسلامية.

وسيشارك في اشغال المؤتمر خبراء وباحثون وعلماء وفقهاء من 15 دولة عربية واسلامية.

يعرضون تجارب دولهم حول طبيعة ومنهجية تدريس التربية الاسلامية.

وستسير اشغال المؤتمر عبر جلسات علمية وورشات متخصصة تبحث قضايا واقع تدريس التربية الاسلامية.